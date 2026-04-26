Terre di Canossa Torna la sfilata di auto d’epoca

Dal 7 al 10 maggio si svolgerà il Terre di Canossa Rally, una manifestazione di regolarità superturistica riconosciuta dalla federazione automobilistica italiana Aci Sport. L’evento prevede una sfilata di auto d’epoca che si terrà presso il Forte, attirando appassionati e collezionisti di vetture storiche provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge nel territorio di Terre di Canossa e rappresenta un appuntamento annuale del settore.

Torna dal 7 al 10 maggio il Terre di Canossa Rally, evento di regolarità superturistica iscritto al calendario della federazione automobilistica italiana Aci Sport che promette una passerella di auto storiche al Forte. La manifestazione si sviluppa lungo le storiche strade dove, nel Basso Medioevo, si estendevano i domini della Gran Contessa Matilde di Canossa, offrendo un’emozionante combinazione di motorsport, cultura e paesaggi mozzafiato. Quattro giorni intensi di emozioni che, oltre alla prima giornata di accrediti, comprendono tre tappe di gara con prove di regolarità cronometrate e di media, in una perfetta miscela di eleganza, storia, passione per le auto e per le sfide al volante, senza dimenticare il turismo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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