Una sfilata di auto d'epoca si è svolta in vista della storica corsa Milano-Sanremo, la competizione automobilistica più antica d’Italia. Le vetture, tutte d’epoca, sono state presentate in preparazione alla gara, che si terrà prossimamente. La manifestazione ha coinvolto diversi esemplari di auto classiche, pronte a partecipare alla competizione.

Una sfilata di auto d'epoca pronte a gareggiare per la corsa più antica d'Italia, la coppa Milano-Sanremo. L'evento è stato organizzato giovedì 26 marzo in piazza Città di Lombardia, tappa milanese della celebre gara automobilistica nata nel lontano 1906. Per celebrare il 120° anniversario della coppa, i partecipanti hanno fatto tappa davanti al palazzo della Regione Lombardia, tappa milanese prima della ripartenza verso il traguardo di Sanremo. Tantissime le vetture che hanno fatto la storia delle gare: Alfa Romeo, Fiat Bmw e Bugatti, alcune costruite tra gli anni ‘20 e gli anni ’50 del secolo scorso, altre realizzate tra gli anni ‘60 e ’90 con l'avvento dei potentissimi motori turbo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La sfilata di auto d'epoca per la storica coppa Milano-Sanremo

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