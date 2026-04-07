Durante le festività pasquali del 2026, San Benedetto del Tronto ha visto un grande afflusso di turisti, con molte persone che hanno scelto di trascorrere il periodo sulla spiaggia e nel centro della città. Il sole e il mare hanno attirato visitatori da diverse regioni, contribuendo a un avvio di stagione turistica con numeri elevati rispetto agli anni precedenti. La città ha registrato un aumento di presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

San Benedetto del Tronto ha registrato un afflusso massiccio di visitatori durante le festività pasquali 2026, segnando un inizio di stagione turistica estremamente positivo grazie a condizioni meteo favorevoli. Il sole e temperature superiori alla norma per l’inizio di aprile hanno spinto migliaia di persone a popolare il comprensorio della città. Questo risveglio avviene dopo un periodo caratterizzato da piogge insistenti e termometri decisamente bassi. L’ondata di presenze è stata costante sia nella domenica di Pasqua che nel Lunedì dell’Angelo. Il flusso di turisti e curiosi ha interessato l’intera giornata, saturando gli spazi pubblici e le aree ricettive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a San Benedetto: sole, mare e boom di turisti in città

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