Il 30 aprile segna la riapertura dell’Ospedale di Comunità di San Bartolomeo in Galdo, dopo un periodo di chiusura. La struttura, situata nell’area del Fortore, avrà a disposizione 20 posti letto. Questa riapertura rappresenta un intervento importante nel rafforzamento della rete sanitaria locale. La notizia è stata ufficializzata nelle scorse settimane e si inserisce in un piano di potenziamento dei servizi sanitari nella regione.

Il potenziamento della rete sanitaria nell’area del Fortore compie un passo decisivo con la conferma della riapertura dell’Ospedale di Comunità di San Bartolomeo in Galdo, prevista per il prossimo 30 aprile. L’annuncio arriva a seguito di un confronto tecnico tra il sindaco Carmine Agostinelli e la direttrice generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa, che ha permesso di definire i dettagli operativi del nuovo polo sanitario e le tappe per l’integrazione dei servizi sul territorio. Un polo integrato per rispondere alla domanda assistenziale del Fortore. La nuova infrastruttura non si limiterà a una semplice funzione di degenza, ma è concepita come un ecosistema sanitario completo capace di centralizzare diverse prestazioni essenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fortore, riapre il nuovo polo sanitario: 20 posti letto dal 30 aprile

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