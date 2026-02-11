Rimini | Eurospar riqualifica area artigianale 30 nuovi posti di lavoro e investimenti mirati

A Rimini, Eurospar riqualifica l’area artigianale di San Giovanni con un nuovo supermercato. L’investimento ha già creato trenta posti di lavoro e punta a rilanciare il quartiere. I lavori sono in corso e l’apertura è prevista a breve.

Un nuovo supermercato Eurospar sorgerà nella zona artigianale di San Giovanni, a Rimini, con un investimento che ha già portato alla creazione di trenta nuovi posti di lavoro. L’intervento, approvato dal Consiglio comunale nel giugno 2025, rappresenta un importante passo per la riqualificazione di un’area che attendeva da anni un nuovo impulso economico e sociale. La notizia dell’arrivo di Eurospar a San Giovanni, frazione del comune di Rimini, rappresenta una ventata d’aria fresca per un’area che necessitava di una profonda riqualificazione. Il progetto, nato nel 2023 e poi rielaborato, ha trovato la sua definitiva approvazione nel giugno 2025, sbloccando un’operazione che promette di ridare vitalità a un comparto industriale e commerciale in attesa di nuove opportunità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Rimini Artigianale Carinaro, inaugurato il Vega Palace nell’area industriale: 30 posti di lavoro in più Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rimini Artigianale Argomenti discussi: Nella zona artigianale è in arrivo un Eurospar.

