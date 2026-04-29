Governo approvato decreto Primo maggio Meloni | Niente bonus a chi sottopaga i dipendenti

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Primo maggio, che include misure come il bonus giovani e le Zone economiche speciali estese fino al 2026, con un focus sul salario giusto. Il governo ha inoltre chiarito che non saranno concessi bonus a chi sottopaga i propri dipendenti. La decisione è stata comunicata attraverso un intervento ufficiale del presidente del consiglio, che ha rimarcato la linea contro le pratiche di pagamento irregolare.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni vedono il CDM approvare il decreto Primo maggio con bonus giovani e Zes per tutto il 2026 legati al "salario giusto". Sul caso Minetti, Schlein attacca la difesa di Meloni verso Nordio dopo la nuova istruttoria sulla grazia, mentre il ministro Giorgetti lancia l'allarme crescita, stimando un PIL fermo allo 0,6% per i prossimi anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bonus assunzioni, “salario giusto” e tutele per i rider: le novità nel decreto Primo maggio del governo MeloniNel decreto Primo maggio approvato ieri dal Consiglio dei ministri il governo Meloni ha inserito diverse misure. Decreto Primo maggio, le ipotesi del governo Meloni: bonus giovani under 35, sostegni ai rider e ZesIl governo Meloni sta studiando le misure che potrebbero entrare nel decreto Primo maggio, che dovrebbe essere approvato dal Cdm del prossimo 30... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il decreto Primo maggio; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Decreto lavoro Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider); Decreto Primo maggio: Confcommercio, bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali. Governo, approvato decreto Primo maggio, Meloni: Niente bonus a chi sottopaga i dipendentiLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni vedono il CDM approvare il decreto Primo maggio con bonus giovani e Zes fino al 2026 legati al salario ... fanpage.it Bonus assunzioni, salario giusto e tutele per i rider: le novità nel decreto Primo maggio del governo MeloniNel decreto Primo maggio approvato ieri dal Consiglio dei ministri il governo Meloni ha inserito diverse misure ... fanpage.it Continua la forsennata guerra del governo Meloni contro i ogni luogo di aggregazione sociale Da Rinaldo Frignani, @corriereroma x.com Il parere della procura del 9 gennaio: “Ha cambiato vita, subiva condizionamenti”. La difesa del governo e il documento del tribunale dei minorenni che ha “bollinato” l’adozione - facebook.com facebook