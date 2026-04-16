Decreto Primo maggio le ipotesi del governo Meloni | bonus giovani under 35 sostegni ai rider e Zes

Il governo Meloni sta valutando diverse misure da includere nel decreto Primo maggio, previsto per il 30 aprile. Tra le ipotesi ci sono un bonus per i giovani sotto i 35 anni, sostegni dedicati ai rider e l’istituzione di zone economiche speciali (Zes). La discussione riguarda le proposte che potrebbero essere approvate nel prossimo Consiglio dei ministri.

Il governo Meloni sta studiando le misure che potrebbero entrare nel decreto Primo maggio, che dovrebbe essere approvato dal Cdm del prossimo 30 aprile. Sul tavolo diversi interventi, da quello sui rider alla proroga del bonus giovani per le assunzioni degli under 35.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bonus giovani under35 e donne nel decreto Primo maggio: tutte le novità e gli sconti per i lavoratoriNel decreto lavoro che il governo sta preparando in occasione del Primo maggio, si punta a rendere strutturale il bonus giovani under 35, l'esonero... Decreto Primo Maggio: tutte le novità su bonus giovani, fringe benefit e tasse sul lavoroABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento contro il lavoro povero Il governo sta definendo un nuovo decreto in vista del Primo Maggio con l’obiettivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Decreto Primo maggio, dal bonus giovani alle agevolazioni per le lavoratrici: le ipotesi; Decreto Primo Maggio: verso bonus giovani strutturale e più detassazioni. Ma resta il nodo coperture; Decreto Primo Maggio, proroga del bonus giovani e fringe benefit a 3.000 euro: tutte le novità; Il decreto Primo maggio. Bonus senza coperture e rischio contratti pirata. Decreto Primo maggio, le ipotesi del governo Meloni: bonus giovani under 35, sostegni ai rider e ZesIl governo Meloni sta studiando le misure che potrebbero entrare nel decreto Primo maggio, che dovrebbe essere approvato dal Cdm del prossimo 30 aprile ... fanpage.it Decreto Primo Maggio, il governo lavora su tre ipotesiIl governo lavora al decreto Primo Maggio contro il lavoro povero e per rafforzare la contrattazione collettiva ... vocealta.it Assunzioni e Avvicinamento, Novità per i Docenti con il Decreto PNRR Scuola Link al primo commento - facebook.com facebook Il governo lavora al decreto primo maggio, tre ipotesi in campo. I sindacati: 'Aspettare l'accordo sulla rappresentanza'. Delega verso la scadenza #ANSA x.com