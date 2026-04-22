Levanto il 25 aprile tra fede e musica | la memoria che unisce il borgo

Il borgo di Levanto si prepara a celebrare il 25 aprile con una serie di iniziative che uniscono fede e musica. La comunità locale si riunirà in diverse occasioni per ricordare gli eventi storici legati alla Liberazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età in momenti di riflessione e partecipazione. La giornata sarà caratterizzata da eventi che puntano a mantenere vivo il ricordo di quei momenti e a rafforzare il senso di appartenenza.

La comunità di Levanto si prepara a onorare la memoria storica del Paese con una serie di momenti commemorativi previsti per sabato 25 aprile. Le celebrazioni, che segnano l’ottantunesimo anniversario della Liberazione, vedranno Piazza Cavour come cuore pulsante delle attività civili e religiose. Il programma delle ricorrenze tra fede e memoria civile. La mattinata del prossimo sabato inizierà alle ore 9 con la celebrazione della messa all’interno dell’oratorio di San Rocco. Questo momento di preghiera farà da preludio alla successiva cerimonia ufficiale che si terrà in Piazza Cavour. Qui, i partecipanti presenzieranno alla deposizione di una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai caduti, un gesto che sancisce il legame indissolubile tra le nuove generazioni e la storia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levanto, il 25 aprile tra fede e musica: la memoria che unisce il borgo Notizie correlate La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Arcore, scontro tra fede e memoria: polemica per le comunioni il 25 aprileLa decisione della comunità pastorale Santa Maria di fissare le celebrazioni per le Prime Comunioni il 25 aprile ha scatenato un acceso dibattito tra... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 25 Aprile: tutti gli eventi in programma in Liguria; Levanto, venerdì in piazza del Popolo la presentazione della lista con Luca Del Bello. A Levanto celebrazioni del 25 aprile in Piazza CavourIn occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile il Comune di Levanto organizza le celebrazioni in piazza Cavour, con la messa nell’oratorio di San Rocco (ore 9), la su ... msn.com Levanto, venerdì in piazza del Popolo la presentazione della lista con Luca Del BelloLa lista civica Levanto Insieme ha annunciato ufficialmente il prossimo appuntamento pubblico in vista delle elezioni comunali previste per le giornate ... cittadellaspezia.com 55esima FESTA DEL MARE Concerto orchestra di fiati città di Levanto - facebook.com facebook Videosorveglianza nei piccoli comuni: fondi per Ameglia, Riccò del Golfo, Levanto e Follo x.com