Gorizia 40 appuntamenti tra storia e innovazione | Crocevie d’Europa

? Cosa sapere Il Comune di Gorizia presenta Crocevie d'Europa con 40 appuntamenti tra maggio e dicembre.. Il progetto valorizza il territorio transfrontaliero tra percorsi storici e innovazione tecnologica Pipistrel.. Il sindaco Ziberna e l’assessore Cagliari hanno presentato oggi a Gorizia la quarta edizione di Crocevie d’Europa, un progetto che da maggio a dicembre animerà il territorio con circa quaranta appuntamenti tra percorsi culturali ed esperienze immersive. L’iniziativa, promossa dal Comune con il supporto della Regione FVG e la collaborazione di vari enti locali, mira a valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico della zona transfrontaliera attraverso una programmazione che intreccia memoria e innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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