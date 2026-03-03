A Gorizia è stato inaugurato il più grande tunnel digitale d’Europa, un’installazione che combina intelligenza artificiale e arte immersiva. L’opera, realizzata con il contributo di Refik Anadol, trasforma la storia locale in un’esperienza visiva coinvolgente. Quando si entra nella Galleria Bombi, il visitatore si immerge in un ambiente che va oltre la semplice visione, lasciando alle spalle il contesto urbano tradizionale.

C’è un momento preciso in cui capisci di non essere più soltanto un visitatore. Accade quando varchi la soglia della Galleria Bombi, a Gorizia, e il mondo intorno a te smette di essere fatto di pietre, cemento e cielo. Le pareti si dissolvono in oceani di luce, le forme botaniche pulsano come organismi viventi, il soffitto diventa volta cosmica. Non sei dentro uno schermo. Sei dentro un’idea dell’universo, filtrata attraverso milioni di dati ambientali e restituita in tempo reale da un’intelligenza artificiale che ha “studiato” gli ecosistemi del pianeta. Benvenuti nella DAG – Digital Art Gallery, inaugurata il 16 dicembre 2025, il tunnel digitale immersivo più grande d’Europa, e nella prima opera che la abita: “Data Tunnel” di Refik Anadol. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gorizia apre il tunnel digitale più grande d’Europa: Refik Anadol e l’AI che trasforma la storia in arte immersiva

Leggi anche: L’arte del futuro arriva in Italia: a Gorizia il più grande tunnel digitale d’Europa

A Gorizia i dati diventano poesia, Anadol firma il progetto digitale più grande d’Europa(Adnkronos) – Le sue opere sono state esposte al MoMA, al Centre Pompidou, al The Sphere di Las Vegas.

Una raccolta di contenuti su Refik Anadol

Argomenti discussi: Gorizia, la DAG chiude per manutenzione lunedì 23 febbraio.

A Gorizia nasce DAG-Digital Art Gallery con l'opera di Refik AnadolGorizia, 21 nov. (askanews) - Nasce a Gorizia DAG - Digital Art Gallery, la nuova galleria d'arte digitale immersiva che farà della rinnovata Galleria Bombi il tunnel digitale più grande d'Europa: ... quotidiano.net

L’arte del futuro arriva in Italia: a Gorizia il più grande tunnel digitale d’EuropaA Gorizia inaugura GAD – Galleria d’Arte Digitale: Refik Anadol firma Data Tunnel, un’opera immersiva che unisce AI, natura e architettura storica Il futuro è arrivato in Friuli-Venezia Giulia. panorama.it