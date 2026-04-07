Goretzka Juventus conferme sul tedesco in uscita dal Bayern Monaco | i bianconeri vogliono muoversi così! Novità

La Juventus ha avviato trattative per acquisire il centrocampista tedesco proveniente dal Bayern Monaco, con l’obiettivo di rinforzare il reparto nella prossima sessione di mercato estiva. La società bianconera sembra intenzionata a muoversi rapidamente e ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore. La cessione del mediano tedesco dal club bavarese appare ormai certa, e la Juventus sta definendo i dettagli dell’operazione.

di Luca Fioretti Goretzka Juventus, la dirigenza mette nel mirino il mediano del Bayern Monaco per rinforzare il reparto nella prossima fondamentale estate. Il calciomercato Juventus entra in una fase estremamente decisiva. La dirigenza bianconera lavora incessantemente con grandissima intensità quotidiana per innalzare il livello tecnico complessivo e dominare su ogni campo. Secondo le notizie riportate dagli esperti di Sky, il primissimo obiettivo per rinforzare la delicata zona nevralgica è Leon Goretzka. Il forte centrocampista rappresenta un profilo di altissimo spessore internazionale, unendo grandissima forza fisica a un’eccellente visione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, conferme sul tedesco in uscita dal Bayern Monaco: i bianconeri vogliono muoversi così! Novità Calciomercato Juventus: Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero! Occasione per i bianconeri in estate? UltimissimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Chuki Juventus, conferme sulle voci di un possibile colpo a zero: i bianconeri vogliono provarci così. La strategiadi Luca FiorettiChuki Juventus: i fari del club sul giovane talento in scadenza, la forte concorrenza e le mosse per assicurarsi il cartellino a... Temi più discussi: Lewandowski, Vlahovic, Goretzka... le scadenze più calde del mercato e le trattative per loro; Aumenta la concorrenza per Goretzka: club di Serie A avvisati, un club estero prepara la maxi-offerta; Leao a rischio per Napoli e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Idea Lukaku per l'attacco e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso. Gramellini: 'Spalletti si è mosso in prima persona per Goretzka che ha detto si alla Juve'L'opinionista ha poi specificato: 'Il calciatore però ha dettato una condizione, uno stipendio da 8/9 milioni di euro' ... it.blastingnews.com Milan, non si ferma il pressing per Goretzka. Ma anche Juve e Napoli sono in corsaIl Milan continua a muoversi con decisione sul fronte mercato e tra le priorità della dirigenza resta alta l’attenzione sulle opportunità a parametro zero. In questa fase ... tuttojuve.com La #Juventus è tra i club che hanno mostrato interesse per Leon #Goretzka, destinato a lasciare il #BayernMunich a parametro zero al termine della stagione. Il centrocampista tedesco è un profilo che piace per esperienza e caratteristiche, ma resta da valut - facebook.com facebook La #Juventus ha fatto un sondaggio per Darwin #Nunez. I bianconeri proveranno anche a stringere per gli obiettivi in scadenza di contratto: Marcos #Senesi del Bournemouth, Leon #Goretzka del Bayern e #BernardoSilva del City. Molto, però, dipenderà dalla x.com