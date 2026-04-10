Domenica 12 aprile alle 15, l’associazione BAC Bussolengo Arte Cultura organizza una visita guidata al Forte Degenfeld, situato a Piovezzano. L’evento permette ai partecipanti di esplorare un importante sito della storia militare locale legato alla difesa asburgica. Il forte rappresenta un esempio di architettura difensiva e viene aperto al pubblico per l’occasione. La visita si rivolge a chi desidera conoscere meglio questa parte del patrimonio storico della zona.

Domenica 12 aprile, alle ore 15, l’associazione BAC Bussolengo Arte Cultura organizza una visita guidata al Forte Degenfeld, situato a Piovezzano, per permettere ai cittadini di esplorare un importante sito della storia militare locale. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento del Gruppo Alpini di Piovezzano e del CTG El Vissinel, si concentrerà sulle caratteristiche della fortificazione asburgica, parte integrante del sistema difensivo costruito a seguito della Seconda Guerra d’Indipendenza. Un viaggio tra le mura del campo trincerato di Pastrengo. La proposta culturale nasce dalla dedizione costante di Martina Agnoli e dei volontari dell’associazione, che ogni seconda domenica del mese cercano di valorizzare le bellezze del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte Degenfeld: viaggio nel cuore della difesa asburgica a Piovezzano

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