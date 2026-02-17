Springsteen annuncia un tour Usa da marzo | Arriva la cavalleria a difesa della democrazia americana

Bruce Springsteen ha comunicato un nuovo tour negli Stati Uniti, portando la sua musica in giro per il paese a partire da marzo. La decisione arriva dopo le recenti tensioni politiche e sociali che hanno coinvolto l’America, spingendo il rocker a portare il suo messaggio di speranza e resistenza. Il tour, chiamato

Bruce Springsteen e la Street Band annunciano il Land Of Hope And Dreams American Tour negli Usa a primavera che partirà da Minneapolis al Target Center il 31 marzo per 20 date, di cui 19 nelle arene per terminare il 27 maggio con uno show all’aperto al Nationals Park a Washington. Lo ha annunciato Springsteen sui suoi canali social, con un video in cui afferma: “ Stiamo vivendo tempi bui e pericolosi ma non disperate, la cavalleria sta arrivando. Bruce Springsteen e la The E Street Band saliranno sul palco questa primavera”. “Porteremo il rock nella vostra città in celebrazione e a difesa dell’America e della democrazia americana, della libertà americana, – prosegue il Boss – della nostra Costituzione americana e del nostro sacro sogno americano, che sono sotto attacco da colui che vuole essere il nostro re”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

