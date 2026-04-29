Google Home | bug improvviso svuota di colore le lampadine smart
Un malfunzionamento di Google Home ha causato l'impossibilità di controllare le luci smart con comandi RGB, lasciando le lampadine limitate alle tonalità di luce bianca. L’anomalia, legata a un problema software, si manifesta con uno svuotamento improvviso di colore delle lampadine. La situazione riguarda gli utenti che utilizzano dispositivi compatibili con Google Home, impedendo loro di modificare le tonalità di luce oltre il bianco.
? Cosa sapere Bug su Google Home rimuove i comandi RGB dalle lampadine smart collegate.. L'anomalia software limita l'uso dei dispositivi alle sole tonalità di luce bianca.. L’ecosistema Google Home sta affrontando una nuova crisi di affidabilità che colpisce direttamente la gestione dell’illuminazione smart, con utenti che segnalano l’improvvisa sparizione dei comandi per i colori delle lampadine. Il problema, emerso con forza nelle ultime settimane, trasforma dispositivi avanzati in semplici sorgenti luminose bianche o calde, svuotando di significato l’investimento tecnologico fatto dai consumatori. Il limite tecnico che annulla il valore della domotica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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