Google Home | bug cancella stanze dispositivi orfani

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, un problema tecnico ha interessato l’ecosistema di Google Home, provocando la cancellazione di alcune stanze e lasciando dispositivi senza più collegamenti. Gli utenti hanno segnalato che alcuni dispositivi sono diventati orfani, senza più assocazione alle stanze precedenti. Nessuna informazione ufficiale ha ancora spiegato le cause del malfunzionamento.

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo 2026, un guasto tecnico ha colpito l'ecosistema domotico di Google Home, causando la sparizione improvvisa di dispositivi collegati. Gli utenti hanno segnalato che luci e prese intelligenti vengono rimossi automaticamente dalle stanze configurate, pur rimanendo visibili nell'elenco generale dei dispositivi attivi. Il problema si è manifestato ripetutamente in un arco temporale di due giorni, generando notifiche errate sul conto utente. La situazione non riguarda una disconnessione totale dal servizio, ma un errore di gestione delle assegnazioni spaziali all'interno dell'applicazione mobile. Mentre gli apparecchi sono ancora riconosciuti dal sistema centrale, il loro posizionamento logico viene cancellato senza intervento umano.