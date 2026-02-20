Google home riavvio in arrivo e openai pronta a lanciare smart speaker con fotocamera

Google ha annunciato un riavvio dei suoi dispositivi smart home, mentre OpenAI si prepara a presentare un nuovo altoparlante intelligente con fotocamera integrata. La società sta lavorando a un prodotto innovativo, che combina intelligenza artificiale avanzata e funzionalità di videosorveglianza, in collaborazione con Jony Ive, ex designer di Apple. Questa mossa potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con gli assistenti vocali e la domotica. L’azienda ha già iniziato a testare il nuovo hardware.

Questo articolo sintetizza le indiscrezioni su un nuovo dispositivo hardware di OpenAI, un smart speaker alimentato dall'intelligenza artificiale avanzata, sviluppato in collaborazione con l'ex designer di Apple, Jony Ive. Secondo The Information, il progetto prevede un lancio nel 2027 e un prezzo orientativo tra 200 e 300 dollari. Il contenuto analizza le potenziali funzionalità, le tempistiche e il contesto di mercato, confrontando l'approccio di OpenAI con quello di altri operatori nel settore degli assistenti vocali.