google gemini evolve con memoria attiva e migrazione dati tra ai disponibili

Google ha annunciato un aggiornamento per la sua intelligenza artificiale Gemini, che ora include una memoria attiva e funzionalità di migrazione dei dati tra diverse versioni di AI disponibili. Questa novità permette all’AI di ricordare le interazioni precedenti e di trasferire le informazioni tra vari modelli, migliorando la continuità nelle conversazioni e l’esperienza utente. La modifica rappresenta un passo avanti nel modo in cui le intelligenze artificiali vengono integrate nelle attività quotidiane.

L’ intelligenza artificiale sta vivendo un cambio di paradigma fondamentale, passando da strumenti di consultazione generici a veri e propri collaboratori digitali capaci di evolversi insieme all’utente. Al centro di questa trasformazione si colloca Gemini, il cui obiettivo dichiarato è il superamento della risposta standardizzata a favore di una comprensione profonda e personalizzata. L’ambizione espressa dagli sviluppatori è quella di dare vita a un assistente intelligente che non si limiti a eseguire comandi, ma che sia in grado di cogliere le sfumature delle necessità individuali, trasformandosi in uno strumento cucito su misura per ogni singolo utente.🔗 Leggi su Digital-news.it

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