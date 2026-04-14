Google Home si evolve | Gemini trasforma la casa in un assistente umano

Google sta aggiornando il suo sistema domestico intelligente introducendo Gemini, un nuovo modello di intelligenza artificiale. Questa evoluzione prevede la sostituzione progressiva di Google Assistant con Gemini, che influenzerà il funzionamento degli dispositivi collegati in casa. L’obiettivo è migliorare l’interazione tra gli utenti e i vari strumenti digitali presenti nell’ambiente domestico. La transizione coinvolge diversi dispositivi dell’ecosistema di Google, rendendo più articolati i servizi offerti.

L’ecosistema domestico intelligente di Google sta vivendo una fase di profonda trasformazione grazie all’integrazione sempre più capillare di Gemini, il modello di intelligenza artificiale che sta gradualmente sostituendo l’ormai storico Google Assistant. Attraverso un recente aggiornamento distribuito tramite l’applicazione dedicata a Google Home, l’azienda di Mountain View punta a risolvere le criticità emerse durante la transizione tecnologica, puntando su una capacità di ascolto superiore e su una gestione del contesto molto più raffinata. Il passaggio verso questa nuova architettura non è stato privo di ostacoli per gli utenti, che hanno dovuto gestire le incertezze legate a un cambiamento così radicale nelle interazioni quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Home si evolve: Gemini trasforma la casa in un assistente umano Google home si prepara a un impulso gemini molto necessarioQuesto testo analizza le novità introdotte da Google Home all’inizio del 2026, con un focus mirato sull’espansione di Ask Home e sulle prove in corso... Google risolve le più grandi frustrazioni di gemini riguardo google homeGemini for Home amplia l’interazione vocale per l’ambiente domestico, basandosi sui feedback raccolti nel programma di accesso anticipato.