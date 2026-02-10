Google maps si evolve con il strumento ask maps alimentato da gemini ai
Google lancia Ask Maps, uno strumento alimentato dall’intelligenza artificiale Gemini AI. La funzione permette agli utenti di fare domande e ricevere risposte direttamente sulla mappa, rendendo più semplice trovare indicazioni o informazioni sui luoghi. Google vuole rendere la navigazione più intuitiva e veloce, usando l’IA per migliorare l’esperienza di chi utilizza Maps ogni giorno.
l’impegno di google nell’integrazione di modelli di intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni continua, puntando a offrire interazioni più naturali e assistenza nella pianificazione. fonti di tech avanzate indicano la sperimentazione di una nuova funzione alimentata da Gemini, denominata Ask Maps, pensata per porre domande e predisporre attività direttamente all’interno di google maps. l’obiettivo è migliorare l’esperienza utente trasformando pensieri casuali in piani di viaggio concreti, senza uscire dall’app. google maps si arricchisce di una funzione gemini-powered ask maps. una verifica dell’ apk della versione android 26. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Google Maps Ask Maps
