Durante questa sessione di calciomercato estivo, il Milan ha ricevuto una proposta per Gonçalo Ramos, attaccante in uscita dal PSG. Oltre a lui, sul taccuino della società ci sono anche altri quattro attaccanti considerati come possibili rinforzi per la rosa. La società sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa per l’attaccante portoghese si inserisce in un quadro di frequenti scambi tra club europei.

Come vi abbiamo detto prima noi di 'PianetaMilan.it', almeno tre attaccanti lasceranno il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato e dovranno essere adeguatamente rimpiazzati. Con chi? 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto i nomi di alcuni bomber accostati ai rossoneri e che potrebbero diventare piste calde nelle prossime settimane. Che il Milan giochi ancora con il 3-5-2 o che passi ad un 4-3-3, ciò che secondo il quotidiano torinese sarà fondamentale è mettere in rosa almeno due attaccanti dalla diverse caratteristiche di quelli attuali. Di recente è stato proposto al Milan il portoghese Gonçalo Ramos. Classe 2001, in uscita dal PSG, con cui in stagione ha segnato 12 gol e fornito 2 assist in 41 partite, potrebbe rappresentare un affare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, proposto Gonçalo Ramos. Ma sul taccuino ci sono altri 4 bomber

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