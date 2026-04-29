Un'area nel Golfo si trova in grave pericolo di blackout digitale, poiché il 97% della rete di connessione dipende da cavi sottomarini vulnerabili. Recenti analisi indicano che gli attacchi a questi cavi potrebbero compromettere l'intera infrastruttura, rendendo difficile l'accesso a servizi online e comunicazioni. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza informatica e le autorità locali.

? Cosa sapere Il 97% della connettività nel Golfo rischia il collasso per attacchi ai cavi sottomarini.. Il sabotaggio dei 17 sistemi nello stretto di Hormuz paralizzerebbe l'economia digitale regionale.. Il 97% della connettività regionale nel Golfo rischia il collasso se i cavi sottomarini sotto lo stretto di Hormuz venissero colpiti simultaneamente, come avvertito dall’agenzia Tasnim. L’infrastruttura digitale che sostiene l’economia del Medio Oriente si trova al centro di una nuova forma di tensione strategica. Sotto la superficie marina di uno dei punti di passaggio più vitali al mondo, una fitta rete di filamenti in vetro e acciaio trasporta i dati che muovono il pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo, rischio blackout: il 97% della rete digitale è nel mirino

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L’Iran minaccia il taglio dei cavi sottomarini. Per i Paesi del Golfo Persico sarebbe blackout digitaleL'Agenzia stampa iraniana Tasnim, affiliata ai Pasdaran, paventa la minaccia. La recisione dei cavi metterebbe a rischio transazioni finanziarie, bancarie e gli e-commerce. panorama.it

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