Nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026 si è verificata un'interruzione improvvisa dei servizi digitali che ha interessato diversi grandi sistemi di intelligenza artificiale e l'infrastruttura di rete di TIM. L'incidente ha causato l'assenza di funzionamento dei chatbot e di altri servizi online, coinvolgendo una vasta gamma di utenti e aziende. La causa esatta del blackout non è ancora stata comunicata, mentre le autorità competenti stanno conducendo le verifiche del caso.

Un’improvvisa interruzione dei servizi digitali ha colpito diversi giganti dell’intelligenza artificiale e l’infrastruttura di rete TIM nel pomeriggio di questo lunedì 20 aprile 2026. Le anomalie segnalate dagli utenti riguardano l’impossibilità di accedere o utilizzare correttamente le piattaforme ChatGPT, Gemini e Claude AI, con un picco di segnalazioni concentrato su OpenAI nelle ultime ore. I dati raccolti tramite Downdetector mostrano una crescita simultanea e preoccupante delle segnalazioni per i principali chatbot del settore. Mentre la piattaforma di OpenAI ha registrato un balzo netto e marcato nell’ultimo trenta minuti, il disservizio sembra coinvolgere in modo coordinato anche i sistemi di Google Gemini e Claude AI.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e rete TIM nel mirino: blackout digitale colpisce i chatbot

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