Golf Aberg difende il The Genesis Invitational Field stellare in California

Il golfista rivelazione, Aberg, si schiera contro le critiche e difende il suo torneo, il The Genesis Invitational, disputato questa settimana al Riviera Country Club in California. Dopo l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, il PGA Tour porta in scena un evento ricco di stelle, con un montepremi di 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup in palio. La competizione coinvolge alcuni dei migliori giocatori del mondo, pronti a sfidarsi su un campo prestigioso e difficile da battere. La tensione cresce in vista delle prime battute del torneo.

Chiuso l'AT&T Pebble Beach Pro-Am, il PGA Tour si sposta questa settimana al The Riviera Country Club per il The Genesis Invitational, Signature Event che mette in palio 20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup per il primo classificato. Il torneo, uno dei più remunerativi dell'intero circuito, vedrà la partecipazione di molti tra i migliori golfisti del mondo. Tra questi sarà presente sicuramente il defending champion Ludvig Aberg, che qui, l'anno scorso, chiuse a -12 davanti a Maverick McNealy (-11) e a Scottie Scheffler (-9). Tuttavia lo svedese si presenta al Riviera non in piena forma.