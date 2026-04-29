Gold Land | tra 150 miliardi di won e un amore tradito dall’avidità
Il 29 aprile debutta su Disney+ la serie Gold Land, interpretata da Park Bo Young. Al centro della trama c’è il ritrovamento di lingotti per un valore di circa 150 miliardi di won. L’episodio coinvolge anche Lee Hyun Wook, che si trova a dover affrontare le conseguenze di un amore tradito dall’avidità. La vicenda si sviluppa tra tensioni e colpi di scena legati alla scoperta e alle ripercussioni di questa ricchezza inattesa.
? Cosa sapere La serie Disney+ Gold Land debutta il 29 aprile con Park Bo Young.. Il ritrovamento di lingotti da 150 miliardi di won coinvolge Lee Hyun Wook.. Il debutto della nuova serie Disney+ Gold Land avviene oggi, 29 aprile 2026, scatenando una spirale di tensioni emotive e dilemmi morali attorno a un tesoro da 150 miliardi di won. La trama ruota attorno a Hee Joo, interpretata da Park Bo Young, una professionista che lavora nei controlli di sicurezza di un aeroporto internazionale. La sua vita tranquilla, costruita con l’obiettivo di lasciare alle spalle un passato difficile, viene sconvolta quando si ritrova tra le mani dei lingotti d’oro legati a un network di contrabbando illegale.🔗 Leggi su Ameve.eu
He Was a Street ThugReborn, He Becomes a Trillionaire Who Crushes His Enemies!
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