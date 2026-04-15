Gold Land | il caos per 150 miliardi di won tra oro e tradimenti

Un nuovo trailer diffuso su Disney+ presenta Gold Land, una serie che ruota attorno a cinque persone coinvolte in un tesoro illegale del valore di 150 miliardi di won. La narrazione si concentra sui conflitti tra i protagonisti e sui tradimenti che emergono nel corso della vicenda. La produzione mette in scena un clima di tensione e azione, con scene che evidenziano i contrasti tra i personaggi e il loro rapporto con il denaro e il potere.

Un manifesto visivo appena svelato per la nuova produzione Disney+, Gold Land, mette in luce il conflitto lacerante tra cinque individui legati a un tesoro illegale da 150 miliardi di won. La trama si focalizza su Hee Joo, interpretata da Park Bo Young, una donna che lavora nei controlli di sicurezza di un aeroporto internazionale e che si ritrova improvvisamente tra le mani lingotti d’oro appartenenti a un network di contrabbando. L’abisso del desiderio tra l’oro e il tradimento. Il nuovo poster ufficiale della serie rivela un’atmosfera carica di tensione, dove una luce dorata taglia letteralmente l’oscurità per illuminare i volti di chi è prigioniero della bramosia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gold Land: il caos per 150 miliardi di won tra oro e tradimenti FULLMati 9x kaya, giliran ke-10 malah jadi tangan kanan kaisar! Gila!!! Notizie correlate Oro, tradimenti e 100 milioni di dollari: arriva Gold LandKim Hee Won interpreterà un poliziotto corrotto in Gold Land, la nuova serie di Disney+ che debutterà il 29 aprile con i primi due episodi. Lee Jong-won: ruoli ribaltati tra ex militari in ufficioLe trattative sono aperte per un nuovo progetto cinematografico che promette di ribaltare le dinamiche di potere tradizionali.