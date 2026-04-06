Cambiaso lascia la Juve? Confermato l’interesse del Barcellona | gli ultimi aggiornamenti

Secondo le ultime notizie, ci sono segnali che indicano un possibile addio di Cambiaso dalla Juventus. Il Barcellona ha mostrato interesse per l’esterno, e si stanno valutando le eventuali trattative tra le parti. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a un trasferimento imminente. La decisione finale potrebbe essere presa nelle prossime settimane, a seconda degli sviluppi.

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