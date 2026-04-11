Gli studenti del Carlo Levi visitano la Caserma dei carabinieri di Randazzo

Gli studenti del liceo locale hanno visitato la caserma dei carabinieri di Randazzo nell’ambito di un progetto promosso dall’Arma in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mondo delle forze dell’ordine attraverso incontri e visite guidate, inseriti in un percorso che mira a diffondere pratiche di legalità e conoscenza delle funzioni delle forze di sicurezza. La visita si inserisce in una serie di iniziative rivolte alle scuole della zona.

Proseguono gli incontri inseriti nella campagna condotta dall’Arma dei carabinieri, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volta a diffondere la Cultura della Legalità, tra i banchi di scuola e non solo. Nei giorni scorsi infatti, le porte della caserma di Randazzo sono state. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Randazzo, i carabinieri incontrano gli studenti del De Amicis: gli allievi simulano la guida in stato di ebbrezza alcolicaABBONATI A DAYITALIANEWS Un percorso educativo nelle scuole del territorio etneo Proseguono in tutto il territorio etneo gli incontri promossi... Gli studenti ospiti della Caserma dei Carabinieri per capire come operano, l'equipaggiamento e la centrale"Educare alla legalità attraverso il contatto umano resta, per l’Arma dei Carabinieri, una priorità assoluta per costruire una società più... Argomenti più discussi: Borgaro, soccorso alpino e unità cinofile tra i banchi della Carlo Levi; Pippo il cane da soccorso conquista gli studenti di Borgaro; Studenti a lezione di Costituzione in Prefettura; Matera, il Centro Levi riparte: Cancellaro eletta Presidente. Auguri di buon lavoro. Borgaro, soccorso alpino e unità cinofile tra i banchi della Carlo LeviIl Nucleo ANA di Torino e il Gruppo Alpini locale spiegano alle classi prime come si organizza una ricerca e il valore del volontariato sul territorio Mercoledì 25 marzo le classi prime della scuola s ... msn.com “Mi sto guardando Cristo si è fermato a Eboli, che racconta la Basilicata degli anni ’30 attraverso l’esperienza di Carlo Levi, mostrando la povertà, l’isolamento e la vita dei contadini durante il periodo del fascismo.” - facebook.com facebook