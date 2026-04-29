Gli Stati Uniti paese arrabbiato

Gli Stati Uniti si trovano di nuovo al centro di un scontro pubblico, dopo che le autorità hanno abbandonato rapidamente un approccio più pacato. La giornata successiva a un invito rivolto alla popolazione a mantenere la calma ha visto un cambio di tono, con dichiarazioni e azioni che hanno riacceso le tensioni. La situazione sembra essere tornata a livelli di conflitto più elevati rispetto ai giorni precedenti.

Soprattutto nei distretti elettorali contesi, i repubblicani in campagna elettorale sono andati a nozze con le affermazioni del presidente, che gli hanno fornito gradite munizioni contro gli avversari democratici, equiparati automaticamente alla “sinistra radicale”. Il messaggio è che, rappresentando Trump come una minaccia per la democrazia, i democratici abbiano alimentato per anni un clima di violenza. Le somiglianze con le strategie attuate dopo l’uccisione di Charlie Kirk e dopo i due falliti attentati contro Trump durante la campagna elettorale del 2024 sono evidenti. I presunti moventi degli attentatori, come anche quelli – non ancora chiariti – dei fatti del 25 aprile, non sembrano di natura partitica.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli Stati Uniti paese arrabbiato “Ci serve la Groenlandia”: Trump accende lo scontro con un paese NATO Notizie correlate “È diventato rischioso per i nostri ospiti visitare il Paese”, gli Ig Nobel lasciano gli Stati Uniti: la cerimonia sarà a ZurigoPer la prima volta in oltre trent’anni di storia, la cerimonia degli Ig Nobel – i premi satirici dedicati alle ricerche scientifiche più insolite –... “Non riconosco più il mio Paese”: Angelina Jolie lascia gli Stati Uniti?Il prossimo luglio anche i gemelli Knox e Vivienne raggiungeranno la maggiore età e secondo una fonte, in una rivelazione a Page Six, per Angelina... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stati uniti, le iniezioni di conflitto in un paese stremato; Trump minaccia il commercio con la Spagna, quanto è esposta Madrid?; Gli Stati Uniti di Trump, l'effetto della guerra sul paese; Ccome Trump vuole riscrivere l'immagine degli Usa nel mondo. Gli Stati Uniti useranno armi nucleari in Iran? La risposta di Trump su un paese completamente annientatoNel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale, Donald Trump ha escluso l’intenzione di usare armi nucleari contro l’Iran. No, non le userei. Non dovrebbe mai essere possibile per nessuno usar ... strettoweb.com Gli Stati Uniti hanno lasciato tutte le basi militari in Siria, dopo oltre dieci anni nel paese per combattere l’ISISGli Stati Uniti hanno completato la consegna di tutte le loro principali basi militari in Siria, mettendo fine a una presenza più che decennale nel paese per combattere l’ISIS, il noto gruppo terroris ... ilpost.it Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti si prepara a lanciare una nuova versione del passaporto per celebrare il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, nell'ambito delle iniziative "America250" promosse dall'amministrazione del presidente Dona - facebook.com facebook Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump hanno ospitato una cena di Stato per il Re Carlo e la Regina Camilla alla Casa Bianca. Nel suo intervento Trump ha detto che il Re Carlo è d'accordo sul fatto che l'Iran non può avere un x.com