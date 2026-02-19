Non riconosco più il mio Paese | Angelina Jolie lascia gli Stati Uniti?

Angelina Jolie dice di non riconoscere più il suo Paese e potrebbe lasciare gli Stati Uniti. La famosa attrice ha espresso questa idea mentre si stava preparando per il compleanno dei gemelli Knox e Vivienne, che in luglio compiranno 18 anni. Secondo fonti vicine a Jolie, questa decisione nasce dal desiderio di trovare un nuovo ambiente dopo anni di permanenza a Los Angeles. La star avrebbe già iniziato a valutare diverse destinazioni in Europa, tra cui il Regno Unito. La sua scelta potrebbe cambiare la sua vita e quella della famiglia.

Il prossimo luglio anche i gemelli Knox e Vivienne raggiungeranno la maggiore età e secondo una fonte, in una rivelazione a Page Six, per Angelina Jolie il traguardo potrebbe rappresentare il momento giusto in cui lasciare gli Stati Uniti. In base agli accordi di custodia con l’ex marito Brad Pitt, infatti, Los Angeles costituisce la residenza scelta fino alla maggiore età di tutti e sei i figli. Angelina Jolie, attrice, regista e attivista umanitaria tra le figure più note di Hollywood, di recente ha dichiarato di amare il suo Paese, ma di non riconoscere più gli Stati Uniti. Le parole della star trovano eco in altri personaggi pubblici e hanno acceso un dibattito internazionale sul senso di appartenenza così come sulle tensioni sociali di un Paese un tempo visto come territorio di libertà e promesse, oggi infrante da una realtà sociale che fa paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

