Per la prima volta in oltre trent’anni, la cerimonia degli Ig Nobel, i premi satirici assegnati per ricerche scientifiche insolite, si svolgerà a Zurigo invece che negli Stati Uniti. La decisione è stata annunciata a causa di rischi percepiti per gli ospiti nel Paese. La manifestazione si terrà nella città svizzera, segnando un’importante svolta nella storia di questo evento.

Per la prima volta in oltre trent’anni di storia, la cerimonia degli Ig Nobel – i premi satirici dedicati alle ricerche scientifiche più insolite – lascerà gli Stati Uniti. L’edizione numero 36 si svolgerà infatti a Zurigo, in Svizzera, segnando uno spostamento storico per un evento che finora si era sempre tenuto nell’area di Boston. La decisione è stata annunciata dagli organizzatori di Annals of Improbable Research, la rivista digitale che ogni anno assegna il riconoscimento a studi capaci di “far ridere prima e pensare poi”. Tradizionalmente la cerimonia si svolge a settembre, poche settimane prima dell’annuncio dei veri Premi Nobel. Alla base della scelta c’è un problema sempre più concreto per i partecipanti internazionali: la difficoltà e l’incertezza legate all’ingresso negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È diventato rischioso per i nostri ospiti visitare il Paese”, gli Ig Nobel lasciano gli Stati Uniti: la cerimonia sarà a Zurigo

