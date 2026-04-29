Gli scimpanzé costruiscono il nido prevedendo il meteo della notte | secondo un nuovo studio possono pianificare il futuro

Uno studio condotto dall'Università dell'Australia Occidentale rivela che gli scimpanzé costruiscono i loro nidi anticipando le condizioni meteorologiche della notte. Analizzando i comportamenti, i ricercatori hanno osservato come questi primati adattino la struttura dei loro ripari in funzione di variabili come temperatura, umidità e vento previste. La ricerca suggerisce che gli scimpanzé siano in grado di pianificare il futuro, modificando le proprie decisioni in base alle condizioni atmosferiche attese.

Secondo un nuovo studio della University of Western Australia, gli scimpanzé modificano i loro giacigli in base al meteo atteso, prendendo decisioni orientate verso il futuro basate sulle condizioni del tempo "previste" per la notte come temperatura, umidità e vento.🔗 Leggi su Fanpage.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Le parole della società Stretto di Messina: “Il nuovo studio sulle faglie non ha impatto sul Ponte”La società Stretto di Messina, concessionaria statale incaricata di progettare e realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, ha spiegato a Fanpage. Un nuovo progetto al Mari. I lilla costruiscono il futuro. Il sogno: Legnano FemminileUn nuovo progetto prende forma al Mari, ma la domanda resta sospesa nell’aria, tra entusiasmo e perplessità: è davvero questo il momento giusto? A... Altri aggiornamenti Gli scimpanzé costruiscono il nido prevedendo il meteo della notte: secondo un nuovo studio possono pianificare il futuroSecondo un nuovo studio della University of Western Australia, gli scimpanzé modificano i loro giacigli in base al meteo atteso, prendendo decisioni orientate ... fanpage.it Gli scimpanzé possono davvero prevedere il meteo meglio di noi umani?Uno studio rivela che gli scimpanzé prevedono il meteo per costruire rifugi adeguati, ma i loro habitat sono sempre più a rischio. tech.everyeye.it