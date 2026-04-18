Un nuovo progetto al Mari I lilla costruiscono il futuro Il sogno | Legnano Femminile

Al Mari, i team di colore lilla stanno lavorando a un nuovo progetto che riguarda il futuro della squadra femminile. La proposta, ancora in fase di definizione, ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. A due anni dall’acquisto della società, la gestione ha annunciato ufficialmente l’avvio di una nuova iniziativa, senza tuttavia fornire dettagli precisi sul percorso e le tempistiche del progetto.

Un nuovo progetto prende forma al Mari, ma la domanda resta sospesa nell’aria, tra entusiasmo e perplessità: è davvero questo il momento giusto? A due anni dall’acquisizione della società, la gestione Zoppi lancia ufficialmente l’A.C. Legnano Femminile. Una novità presentata con orgoglio nella sala conferenze dello stadio, con obiettivi chiari: partenza dalla Promozione, squadra giovane – classi dal 2005 al 2009 – e traguardo fissato in Serie C nel giro di tre anni. In panchina Vito Laudani, tecnico legnanese con esperienze internazionali e una lunga storia nel calcio femminile. Tutto lineare, sulla carta. Tutto ambizioso. Ma inevitabilmente, a Legnano, lo sguardo torna sempre lì: alla prima squadra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un nuovo progetto al Mari. I lilla costruiscono il futuro. Il sogno: Legnano Femminile Notizie correlate Presentato il progetto della ex Manifattura: spazi pubblici e un nuovo skyline per LegnanoLegnano (Milano), 12 febbraio 2026 – Dopo la notizia del futuro approdo di un polo universitario in questa stessa sede, questa mattina è caduto il... 50 euro al mese: come gli ETF costruiscono il tuo futuroÈ lunedì 9 marzo 2026 e l’orologio segna le 14:11, il momento esatto in cui un piccolo capitale mensile di 50 euro diventa la chiave per costruire un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un nuovo progetto al Mari. I lilla costruiscono il futuro. Il sogno: Legnano Femminile; Il Legnano calcio lancia il progetto di una squadra femminile; La storica piazza entra in un nuovo mondo e sogna in grande: Vogliamo la Serie C in tre anni; Legnano calcio: nasce la squadra femminile. Un nuovo progetto al Mari. I lilla costruiscono il futuro. Il sogno: Legnano FemminileEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Il Legnano calcio lancia il progetto di una squadra femminileVito Laudani sara’ il tecnico che afferma: Voglio riportare il calcio femminile nel vero senso, quello di oggi è un calcio maschile giocato da donne. Si partira’ dal campionato di Promozione ... legnanonews.com Sport - Il Legnano calcio lancia il progetto di una squadra femminile - facebook.com facebook