Le parole della società Stretto di Messina | Il nuovo studio sulle faglie non ha impatto sul Ponte

La società Stretto di Messina, concessionaria statale incaricata di progettare e realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, ha spiegato a Fanpage.it la sua posizione sui dati del nuovo studio sulla struttura geologica dell'area. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il nuovo studio sulle faglie sismiche segnala l'instabilità geofisica dello StrettoUn nuovo studio dell’Ingv e del Cnr rivela che il sistema di faglie profonde nello Stretto è attivo e causa frequenti scosse sismiche.

Più faglie che certezze, lo studio di Ingv riaccende il dibattito su ponte e rischio sismico: le rassicurazioni della StrettoLo studio dell’Ingv pubblicato su Tectonophysics rivela che l’area dello Stretto di Messina presenta più faglie attive di quanto si pensasse, aumentando le preoccupazioni sul rischio sismico.

