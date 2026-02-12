L' ex banca in centro a Pisa diventa un' escape room ipertecnologica

Un ex banca in centro a Pisa si trasforma in un’escape room ultra tecnologica. Lo stabile di via Cattaneo 111, che per oltre trent’anni ha ospitato un negozio di mobili di design e, fino a poco tempo fa, una filiale di Banca Sella, cambierà completamente funzione. Ora i locali si preparano a diventare un’escape room moderna, con ambientazioni e strumenti all’avanguardia per sfidare i giocatori. La ristrutturazione è in corso, e presto i clienti potranno entrare in un mondo di enigmi e misteri, in uno spazio che

La struttura aprirà il 18 febbraio in via Cattaneo 111. Si parte con due stanze su quattro Lo stabile a piano terra di via Carlo Cattaneo 111, occupato per trent'anni da un rivenditore di mobili di design e dal 2000, fino a un paio di anni fa, dalla finanziaria di Banca Sella, si appresta a cambiare ulteriormente e radicalmente destinazione d'uso, diventando una escape room ipertecnologica che aprirà i battenti mercoledì 18 febbraio dalle 16.30. Lo spazio di circa 180 mq che sarà trasformato, a regime, in quattro stanze di fuga, con due vetrine su strada al centro in una zona strategica della città, a due passi dal Lungarno di Guadalongo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Pisa Cattaneo Monte delle vigne: Escape room in cantina Scopri l'esperienza unica di Monte delle Vigne con l'Escape Room in cantina. Unlock! Risky Adventures, la recensione dell’escape room da tavolo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pisa Cattaneo Argomenti discussi: Il gioiello ritrovato in centro. Rinasce l’ex Banca d’Italia: Un sogno che si realizza; I locali dell’ex Banca d’Italia rivivono, aperta la nuova Segreteria studenti Unimc; Banca Ifis sceglie Cortina per i Giochi 2026; Bff Bank, la Borsa resta in allerta ma per gli analisti l’istituto vale il doppio. UniCredit finanzia con 3,7 milioni la ristrutturazione dell'ex sede della Banca d'Italia a TrapaniLa ristrutturazione dell’ex sede della Banca d’Italia in piazza Scarlatti a Trapani finalizzata alla trasformazione in una residenza turistica alberghiera verrà finanziata da UniCredit con la concess ... msn.com La Finanza acquista l'ex Banca d'ItaliaROVIGO - La Guardia di Finanza ha comprato l'ex Banca d'Italia in via Domenico Piva, in Commenda, per farne la nuova sede. Si chiude, così, una ipotesi della quale si era vociferato qualche anno fa e ... ilgazzettino.it Cisl pisa. . Desertificazione bancaria a Pisa e Provincia: la parola a Marco Lenzini Segretario Generale FIRST CISL Toscana Cisl pisa Fisascat Cisl Toscana FIRST CISL PISA Fim Cisl nazionale Fisascat Cisl Cisl-scuola Toscana FNP CISL Toscana Cisl Me - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.