Gli italiani tornano alla politica una ricerca ci dice come

Negli ultimi tempi si registra un ritorno degli italiani a interessarsi attivamente alla politica. Una ricerca recente analizza i comportamenti e le opinioni degli elettori, offrendo uno sguardo dettagliato sulle modalità con cui si avvicinano ai temi politici. Si osserva una maggiore partecipazione e attenzione verso le dinamiche politiche, contrastando con i periodi in cui l’attenzione si concentrava principalmente sulle figure dei partiti e sui sondaggi.

Per anni abbiamo osservato la politica italiana quasi sempre dallo stesso lato: quello dell’offerta. I partiti, i leader, le coalizioni, i sondaggi, le alchimie parlamentari, i duelli televisivi, gli spostamenti di qualche decimale trasformati in profezie. Tutto visibile, tutto commentabile, tutto immediatamente consumabile. Ma sempre, in fondo, sulla superficie. Questa ricerca prova a fare il contrario. Guarda la politica dal lato della domanda. Non chiede soltanto chi vincerebbe oggi. Chiede che cosa sentono gli italiani, che cosa temono, che cosa sperano ancora, perché si allontanano, perché a volte ritornano, quale idea di politica portano dentro di sé.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli italiani tornano alla politica, una ricerca ci dice come Chiara Braga accusa Meloni di sudditanza, ma la replica in Aula ribalta tutto Leggi anche: Se ci fosse un referendum sulla politica estera, gli italiani saprebbero come votare Leggi anche: La burocrazia strangola gli atenei italiani, ma alla politica pare non interessi