Gli attentati a Trump nell’era dei complotti

Recentemente, un uomo ha tentato di aggredire il presidente durante un evento in un hotel di Washington. Dopo questo episodio, sono circolate diverse teorie che attribuiscono responsabilità o motivazioni diverse all’attentato. Le notizie riguardano anche altre minacce e tentativi di violenza contro il leader politico, alimentando un dibattito pubblico acceso e spesso segnato da interpretazioni non confermate.

Dopo che un uomo ha cercato di colpire il presidente in un hotel di Washington, si sono diffuse nuove teorie assurde. In un clima in cui ogni sospetto è usato per colpire gli avversari Dopo che un uomo ha cercato di colpire il presidente in un hotel di Washington, si sono diffuse nuove teorie assurde. In un clima in cui ogni sospetto è usato per colpire gli avversari La storia probabilmente ricorderà la beffarda ironia del fatto che il terzo (o quarto, o forse quinto) attentato contro Donald Trump è avvenuto alla fine di un mese in cui è riemersa la teoria complottista secondo cui il più grave tentativo di ucciderlo sarebbe stato una messa in scena organizzata dallo stesso presidente e dai suoi alleati.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Gli ATTACCHI di TRUMP nel 2025

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