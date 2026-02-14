Dagli incrociatori Kirov alle navi da battaglia di Trump | nell’era dei droni dominano ancora gli oceani

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di costruire nuove navi da battaglia, cercando di riportare in auge il concetto di “corazzata”. Questa decisione ha riacceso il dibattito sulla presenza di grandi navi in un’epoca in cui i droni e i missili ipersonici dominano gli oceani. Mentre alcuni esperti sottolineano come le tecnologie moderne abbiano cambiato le regole del gioco, altri evidenziano che le grandi navi potrebbero ancora avere un ruolo strategico nelle flotte militari. Recentemente, si sono fatte avanti proposte per riutilizzare vecchie classi di navi come gli incrociatori Kirov o

La volontà del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di recuperare il concetto di "corazzata", dapprima come ipotesi di riattivazione delle classe Iowa veterane della Seconda Guerra Mondiale e poi con un progetto totalmente nuovo di una classe di unità di tonnellaggio paragonabile alle navi da battaglia, ha riaperto il dibattito sull'utilità di navi di grosso tonnellaggio in un'epoca caratterizzata dalla presenza pervasiva di droni e missili da crociera ipersonici. Sostanzialmente, e l'obiezione è stata sollevata dapprima per le grandi portaerei, ci si è chiesto se una capital ship di questo tipo serva effettivamente a ottenere un vantaggio nel campo di battaglia marittimo oppure si tratti di un obsoleto lascito dottrinario giustificato esclusivamente dal prestigio navaleindustriale.