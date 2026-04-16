La rete invisibile dei veleni di Putin | test sui soldati armi etniche e gli attentati a Navalny e Skripal

Negli ultimi anni sono stati attribuiti a mosse di carattere politico attentati e operazioni segrete che coinvolgono agenti e strumenti nascosti. Tra questi casi ci sono le vicende di due oppositori noti e incidenti che hanno coinvolto agenti nervino. Tuttavia, recentemente sono emersi dettagli su un’attività scientifica nascosta, finanziata dallo Stato russo, che avrebbe condotto test sui soldati e sviluppato “armi etniche”.

Dietro l’ombra dei più noti attentati politici degli ultimi anni, da Aleksej Navalny a Sergej Skripal, non ci sono solo agenti sul campo, ma una rete scientifica “invisibile” finanziata dallo Stato russo. Un’ inchiesta del media indipendente Proekt scoperchia il vaso di Pandora di almeno cinque istituti statali russi collegati tra loro, impegnati a trasformare la scienza in arma letale attraverso veleni, test sugli esseri umani, nanotecnologie e la ricerca di frontiera sulla genetica molecolare. Il cuore della rete: il Centro “Signal” e i veleni invisibili. Il fulcro di questo sistema è il Centro Scientifico “ Signal ” di Mosca. Sotto la direzione del chimico Artur Zhirov, circa 500 dipendenti lavorano per rendere i veleni non rintracciabili attraverso le nanotecnologie, incapsulando agenti come il Novichok per ritardarne l’effetto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Navalny, la vedova: "Farò di tutto perchè Putin e gli altri responsabili vengano puniti"(LaPresse) Yulia Navalnaya, vedova del defunto leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, ha ringraziato i funzionari europei per aver accertato... Fine del patto New Start. Dai missili di Putin ai test di Trump: così riparte la corsa alle armi nucleariOggi scade il patto atomico tra Stati Uniti e Russia che poneva dei limiti agli arsenali. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Putin vacilla? La protesta delle élite gli fa ridimensionare la stretta su internet; La rete invisibile che manipola le nuove generazioni.