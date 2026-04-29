Giustizia | indagato=colpevole | cronaca di un processo senza giustizia

Alle 6:40 di un giorno qualsiasi, qualcuno bussa alla porta di un uomo di 38 anni, tecnico informatico senza precedenti penali. È l'inizio di un procedimento giudiziario che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati. La vicenda si sviluppa all’interno di un processo che, secondo le cronache, si distingue per la mancanza di elementi concreti che possano confermare l’accusa.

Un’alba di un giorno qualsiasi.. Alle 6:40 del mattino bussano alla porta di M.R., 38 anni, tecnico informatico, nessun precedente. Perquisizione, telefono sequestrato, iscrizione nel registro degli indagati per corruzione in un appalto comunale. Non è un caso straordinario. È un copione. Succede spesso, troppo spesso, con nomi diversi e identica dinamica. Incredulità, rabbia, sorpresa e confusione, tutte le sensazioni di un uomo che senza un apparente motivo non sa che sta prendendo una vita un capitolo della propria vita che rivoluzionerà la stessa. I primi titoli dei giornali.. Alle 10:15 la notizia è online. “Sistema di tangenti in Comune: c’è anche un insospettabile”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Il #ragionevole #dubbio di #garlasco di Stefano Vitelli e Giuseppe Legato (Piemme)

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Mi stringo alle due persone che sono state ferite il 25 aprile a Roma. Grazie alle forze di sicurezza che hanno assicurato alla giustizia questo criminale. Odio e violenza non possono, non debbono avere cittadinanza. Mai. Un atto folle, gravissimo. x.com