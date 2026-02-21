La giustizia sportiva sta peggio di quella ordinaria | Kalulu resta colpevole e Fabregas impunito Damascelli

Lo scorso weekend, durante Inter-Juventus, Pierre Kalulu è stato espulso (doppia ammonizione) per un fallo inesistente su Alessandro Bastoni. Nonostante il reclamo dei bianconeri e l’aver chiesto la grazia al presidente Figc Gabriele Gravina, il rosso al difensore francese non è stato tolto neanche nei giorni successivi, quando Bastoni si è scusato in conferenza stampa. Dunque, Kalulu salterà il match di oggi alle 15 contro il Como. Scrive Tony Damascelli su Il Giornale: Un fine settimana da reduci e sopravvissuti. Tornano a giocare Juventus e Inter unite da polemiche e sconfitte entrambe amare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L’inutile giustizia sportiva: Allegri si becca una giornata, lo scorretto Fabregas fa marameoCausa di una trattenuta irregolare di Fabregas su Seaelemaekers, la giustizia sportiva ha deciso di sospendere Allegri per un turno.

Zazzaroni: «Provocazione Juve, giustizia sportiva ridicola. Kalulu in galera anche se non ha commesso il reato»Daniele Zazzaroni critica la decisione della giustizia sportiva, considerandola una provocazione della Juventus e una punizione ingiusta.

La Juventus non ci sta, chiede la grazia a Gravina per la squalifica di Kalulu

Fabregas trattiene in maniera scorretta e antisportiva Seaelemaekers e Allegri viene squalificato per una giornata

Giustizia sportiva, la riforma va a rilento e Berruto avvisa: Arriva lo tsunami
Berrutto: Non si sa niente I lavori sono iniziati a settembre con l'insediamento: a oltre quattro mesi dalla prima riunione, la commissione è im pantanata, quantomeno non se ne hanno notizie oltre

