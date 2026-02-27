Referendum giustizia | a Roncofreddo scontro tra avvocati e politici

A Roncofreddo si svolge un acceso confronto tra avvocati e politici sul tema del referendum relativo alla riforma della giustizia. La discussione mette in luce le posizioni divergenti su come modificare il sistema giudiziario e le possibili conseguenze di questa consultazione popolare. L’evento richiama l’attenzione sulla varietà di opinioni che circolano attorno a questa importante questione.

Roncofreddo si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul referendum per la riforma della giustizia. Venerdì 28 febbraio, alle 20:30, al Palazzo della Rocca, avvocati e politici si confronteranno sulle ragioni del “sì in un incontro promosso da Fratelli d’Italia. Tra i relatori, la deputata Alice Buonguerrieri e l’avvocato Mauro Guidi, mentre a moderare ci sarà Luca Pestelli, consigliere regionale del partito. L’evento mira a informare i cittadini sull’importanza del voto consapevole per un potere giudiziario finalmente dalle correnti interne, un tema che ha acceso il dibattito pubblico negli ultimi mesi. La sala del Palazzo della Rocca si trasformerà in un crocevia di idee, con avvocati e politici pronti a discutere le ragioni del sì al referendum. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giustizia, continua lo scontro tra Nordio e Gratteri sul referendum

REFERENDUM GIUSTIZIA, AD OPEN SCONTRO FRA SI E NO

