Lomazzo | scontro su giustizia avvocati e magistrati a confronto

Lomazzo ha visto un acceso confronto tra avvocati e magistrati sulla riforma costituzionale, dopo che alcuni hanno espresso preoccupazioni sulla sua applicabilità. L’incontro di lunedì sera al Centro di Aggregazione Giovanile ha attirato molti cittadini interessati a capire le implicazioni della proposta. Durante il dibattito, sono stati discussi i rischi di un cambiamento troppo rapido e le possibili ripercussioni sulla giustizia locale. La discussione prosegue tra i partecipanti, desiderosi di approfondire i dettagli del voto.

Lomazzo si prepara a un dibattito sul referendum costituzionale: avvocati e magistrati a confronto Lunedì 2 marzo, alle 20:30, al Centro di Aggregazione Giovanile di Lomazzo, in piazza IV Novembre 2, si terrà un incontro pubblico per approfondire i temi del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’evento, promosso dal Comune, è intitolato Referendum sulla giustizia – Capire cosa si vota, prima di votare e mira a offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento chiara e accessibile su un tema tecnico e spesso raccontato in modo semplificato. Al centro del dibattito ci saranno i temi del referendum confermativo: la separazione o il mantenimento dell’unitarietà delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la governance della magistratura, con la scelta tra l’istituzione di due distinti organi di autogoverno oppure il mantenimento di un unico Consiglio Superiore della Magistratura, e diverse modalità di nomina dei componenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

