A un anno di distanza dall’ultimo incontro, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati e degli avvocati si sono incontrati con il ministro della giustizia. Durante l’incontro si sono registrate dichiarazioni di clima disteso e dialogo costruttivo, con alcune aperture da parte del ministro. La discussione ha riguardato vari aspetti del settore giudiziario, con l’obiettivo di riannodare i rapporti tra le parti coinvolte.

Clima “disteso” e “costruttivo”, con “aperture” del ministro. A un anno di distanza dall’ultimo incontro al ministero, la giunta dell’Anm torna a incontrare Carlo Nordio nel dicastero di Via Arenula e, a un mese dalla vittoria del No al referendum, l’atmosfera a detta dei partecipanti è completamente diversa da quello di un anno fa: “È andata bene – è soddisfatto il presidente dell’Associazione, Giuseppe Tango – in un dialogo assai costruttivo e in una cornice assai cordiale, si è tornati finalmente a trattare dei temi della giustizia e dei problemi reali che affliggono il sistema”. Sul futuro “sono fiducioso – aggiunge il magistrato -. Dopo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giustizia, Anm e avvocati da Nordio. Tango: “Riannodati fili dialogo”

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