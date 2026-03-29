Anm neopresidente Tango apre al dialogo Nordio | Troveremo elementi di concordia

L’Associazione nazionale magistrati ha avviato il suo nuovo mandato con l’elezione del presidente Giuseppe Tango, scelto dal Comitato direttivo centrale nella prima riunione successiva al voto sul referendum sulla riforma della giustizia. Il neopresidente ha dichiarato di essere aperto al dialogo, mentre il ministro della giustizia ha affermato che si troveranno elementi di concordia.