Anm neopresidente Tango apre al dialogo Nordio | Troveremo elementi di concordia
L’Associazione nazionale magistrati ha avviato il suo nuovo mandato con l’elezione del presidente Giuseppe Tango, scelto dal Comitato direttivo centrale nella prima riunione successiva al voto sul referendum sulla riforma della giustizia. Il neopresidente ha dichiarato di essere aperto al dialogo, mentre il ministro della giustizia ha affermato che si troveranno elementi di concordia.
(Adnkronos) – L’Associazione nazionale magistrati (Anm) riparte dalla vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia e dal nuovo presidente Giuseppe Tango eletto dal Comitato direttivo centrale nella prima riunione dopo le urne. Quarantatré anni, palermitano, giudice del lavoro, Tango raccoglie il testimone di Cesare Parodi, che a pochi minuti dallo spoglio lunedì scorso. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Nordio: "Mi assumo responsabilità della sconfitta". Il suo vice apre al dialogo con l'Anm. Ruffini: io disponibile a primarie«Bene le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, che per quanto ci riguarda arrivano persino tardi, visto che avrebbero dovuto farlo prima.
Nordio: "Mi assumo la responsabilità politica". Il vice Sisto apre al dialogo con l'Anm. Fonti Chigi: Meloni non chiederà la fiducia.Il 53,23% degli italiani ha deciso per il No alla riforma della Giustizia, mentre il Sì si è fermato al 46,77%.
Contenuti e approfondimenti su Anm neopresidente Tango apre al dialogo...
Temi più discussi: Anm, neopresidente Tango apre al dialogo. Nordio: Troveremo elementi di concordia; Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm, dichiarazione del sindaco Lagalla; Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm; Giuseppe Tango nuovo presidente dell'Anm: Riannodare il dialogo con la politica.
Anm, nuovo presidente Giuseppe Tango: Non saremo mai un partitoE' stato eletto prima per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione, poi in via formale come previsto da statuto con 31 voti e un astenuto: Costruita fiducia con società civile, ... ilcorrieredelgiorno.it
Tango guida l'Anm: il cambio al vertice e le sfide per la magistraturaGiuseppe Tango prende le redini dell'Anm dopo le dimissioni formalizzate da Cesare Parodi; tra voti, dimissioni e critiche, l'associazione affronta una fase di rilancio ... notizie.it
Giudice del lavoro a Palermo, 43 anni, esponente di Magistratura indipendente, alle ultime elezioni dell’Anm, nel gennaio del 2025, è stato il più votato - facebook.com facebook
Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm: «Serve un rinnovamento, recuperiamo il dialogo con la politica» x.com