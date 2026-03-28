L’Associazione Nazionale Magistrati ha eletto il nuovo presidente, Giuseppe Tango. Durante il suo intervento, ha sottolineato la necessità di riavviare il dialogo con le istituzioni politiche per affrontare le questioni legate alla giustizia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità di questa collaborazione o sui temi specifici che saranno oggetto di confronto.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha eletto il nuovo presidente, Giuseppe Tango. Che immediatamente ha detto: “Da domani ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, li viviamo quotidianamente, e riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l’interlocutore politico. Non posso che ringraziare tutti voi, tutti i componenti del Comitato direttivo centrale: avete scelto di riporre la vostra fiducia in me, e mi impegnerò sino in fondo per non deluderla, in alcun modo”. “Non vorrei sbagliarmi, ma credo di essere il primo... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Anm: Giuseppe Tango nuovo presidente. “Ora riannodare dialogo con la politica. Per migliorare davvero la giustizia”

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