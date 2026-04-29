Giuseppe Castiglione torna all' Ars dopo lo stop giudiziario

Giuseppe Castiglione ha ripreso il suo mandato all’Assemblea regionale siciliana dopo un periodo di inattività dovuto a un provvedimento giudiziario. L’ex presidente del Consiglio comunale, eletto nelle liste del Movimento per le autonomie alle ultime elezioni regionali, era stato arrestato nel febbraio 2025 con l’accusa di voto di scambio. Da allora, non aveva partecipato alle sedute dell’Assemblea.

Riprende il proprio mandato parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Castiglione. L'ex presidente del Consiglio comunale, eletto alle ultime elezioni regionali nelle liste del Mpa, dopo l'arresto avvenuto nel febbraio 2025 con l’accusa di voto di scambio nell'ambito.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Voto di scambio, torna libero il deputato regionale Giuseppe CastiglioneTorna libero il deputato autonomista dell'Assemblea regionale siciliana, sospeso dall'incarico, Giuseppe Castiglione che era ai domiciliari dal 24... Dopo lo stop forzato, si torna a ballare in discotecaNella giornata di ieri 11 marzo il tribunale amministrativo del Veneto ha accolto la richiesta di sospensiva formulata dai gestori della discoteca... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giuseppe Castiglione torna all’Ars; Dagli arresti domiciliari all'Ars, il deputato Giuseppe Castiglione scarcerato si riprende il seggio; Giuseppe Castiglione torna all’Ars, Mpa-Grande Sicilia: Pieno rispetto per la magistratura e buon lavoro; Castiglione torna all'Ars dopo la revoca degli arresti domiciliari. Giuseppe Castiglione torna all’Ars, Mpa-Grande Sicilia: Pieno rispetto per la magistratura e buon lavorocomunicato stampa Grande Sicilia Riprende il proprio mandato parlamentare all’Assemblea regionale siciliana l’on. Giuseppe Castiglione. Il Coordinamento regionale di Mpa- Grande Sicilia conferma il pi ... ienesiciliane.it Dagli arresti domiciliari all'Ars, il deputato Giuseppe Castiglione scarcerato si riprende il seggioA processo con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso, l'ex presidente del Consiglio comunale di Catania, venuta meno la misura cautelare, torna a Palazzo dei Normanni ... lasicilia.it ' Il deputato regionale sospeso Giuseppe Castiglione si prepara a tornare all'Ars. Il politico, eletto alle scorse regionali nelle liste del Mpa, dopo l'arresto del febbraio 2025 con l'accusa di vot - facebook.com facebook Voto di scambio, torna libero il deputato regionale Giuseppe Castiglione x.com