Dopo lo stop forzato si torna a ballare in discoteca

I gestori della discoteca Storya di Santa Giustina in Colle hanno ottenuto la sospensiva dal tribunale amministrativo del Veneto, permettendo la riapertura del locale. La decisione è stata comunicata ieri, 11 marzo, e permette di tornare a ballare in discoteca dopo un periodo di chiusura forzata. La prossima udienza è prevista per il 6 maggio.

Nella giornata di ieri 11 marzo il tribunale amministrativo del Veneto ha accolto la richiesta di sospensiva formulata dai gestori della discoteca Storya di Santa Giustina in Colle e questo consente al locale la riapertura immediata fissando un ulteriore udienza il 6 maggio. Ad annunciarlo sono stati i legali difensori del noto locale del Camposampierese, Jacopo Albenzio e Cinzia Berto. La vicenda è stata accolta con soddisfazione dai gestori del locale e dai clienti appassionati dello Storya, punto di riferimento di centinaia di appassionati non solo padovani, ma anche provenienti dalle vicine province di Treviso e Venezia. In riferimento al provvedimento di sospensione della licenza per 60 giorni notificato in data 13 febbraio 2026 dalla Questura di Padova, la società Dragonstone S. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

