Voto di scambio torna libero il deputato regionale Giuseppe Castiglione

Il deputato regionale sospeso dall'incarico, Giuseppe Castiglione, è stato rimesso in libertà. Era agli arresti domiciliari dal 24 febbraio 2025 e coinvolto in un procedimento per voto di scambio politico-mafioso. Cinque giorni fa, è stato formalmente rinviato a giudizio per questo reato. La sua posizione giudiziaria è ora soggetta a ulteriori sviluppi in sede processuale.

Torna libero il deputato autonomista dell'Assemblea regionale siciliana, sospeso dall'incarico, Giuseppe Castiglione che era ai domiciliari dal 24 febbraio 2025 per voto di scambio politico-mafioso, reato per il quale cinque giorni fa è stato rinviato a giudizio. Lo ha deciso il gip Sebastiano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Voto di scambio, a giudizio l'ex deputato regionale del Mpa Giuseppe CastiglioneRinvio a giudizio per l'ex deputato regionale dell'Mpa in Sicilia, sospeso dall'Ars, ed ex componente della commissione Antimafia, Giuseppe... Turbativa d'asta Comune di Melilli: assolto il deputato regionale Giuseppe CartaI giudici del Tribunale di Siracusa hanno assolto il deputato dell’Assemblea Regionale siciliana Giuseppe Carta , esponente di Movimento per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Massafra inchieste e controlli, dal voto di scambio alle omesse dichiarazioni: Ora intervenga il prefetto; Niente commissario, si accende la competizione a Modugno; Voto di scambio, a giudizio l'ex deputato regionale del Mpa Giuseppe Castiglione; Un’antimafia intossicata. Voto di scambio, torna libero il deputato Giuseppe CastiglioneCATANIA – Torna libero il deputato autonomista dell’Assemblea regionale siciliana, sospeso dall’incarico, Giuseppe Castiglione che era ai domiciliari dal 24 febbraio 2025 per voto di scambio ... livesicilia.it Voto di scambio, torna libero il deputato regionale siciliano CastiglioneTorna libero il deputato autonomista dell’Assemblea regionale siciliana, sospeso dall’incarico, Giuseppe Castiglione che era ai domiciliari dal 24 febbraio 2025 per voto di scambio politico-mafioso, r ... msn.com Era ai domiciliari dal 24 febbraio 2025 per voto di scambio politico-mafioso - facebook.com facebook «Diritto di voto»: le pagelle al weekend del calcio dilettanti x.com