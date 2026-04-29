Giuseppe Castiglione torna all’Ars dopo la revoca dei domiciliari

Giuseppe Castiglione ha ripreso il suo ruolo di deputato all’Ars dopo che sono state revocate le misure cautelari ai suoi danni. L’atto consente al parlamentare di tornare a partecipare alle sedute e alle attività legislative dell’Assemblea regionale siciliana. La revoca dei domiciliari è stata comunicata nelle ultime ore, permettendo a Castiglione di rientrare ufficialmente nel Parlamento regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riprende il seggio all’Assemblea regionale siciliana. Giuseppe Castiglione rientra ufficialmente nel suo ruolo di deputato all’Assemblea regionale siciliana. L’ex presidente del Consiglio comunale, eletto con il Mpa, torna in carica dopo mesi di stop legati all’inchiesta giudiziaria che lo aveva coinvolto. Nel febbraio 2025, infatti, era stato arrestato con l’accusa di voto di scambio nell’ambito dell’operazione “Mercurio”, circostanza che lo aveva portato a lasciare il seggio, temporaneamente occupato da Alessandro Porto. La decisione del giudice e la revoca dei domiciliari. La svolta è arrivata nei giorni scorsi, quando il gup del Tribunale di Catania ha accolto le richieste della difesa, disponendo la revoca degli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giuseppe Castiglione torna all’Ars dopo la revoca dei domiciliari Notizie correlate Giuseppe Castiglione torna all'Ars dopo lo stop giudiziarioRiprende il proprio mandato parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Castiglione. Voto di scambio, torna libero il deputato regionale Giuseppe CastiglioneTorna libero il deputato autonomista dell'Assemblea regionale siciliana, sospeso dall'incarico, Giuseppe Castiglione che era ai domiciliari dal 24... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giuseppe Castiglione torna all'Ars dopo lo stop giudiziario; Giuseppe Castiglione torna all’Ars; Dagli arresti domiciliari all'Ars, il deputato Giuseppe Castiglione scarcerato si riprende il seggio; Giuseppe Castiglione torna all’Ars, Mpa-Grande Sicilia: Pieno rispetto per la magistratura e buon lavoro. Giuseppe Castiglione torna all’Ars, Mpa-Grande Sicilia: Pieno rispetto per la magistratura e buon lavorocomunicato stampa Grande Sicilia Riprende il proprio mandato parlamentare all’Assemblea regionale siciliana l’on. Giuseppe Castiglione. Il Coordinamento regionale di Mpa- Grande Sicilia conferma il pi ... ienesiciliane.it Dagli arresti domiciliari all'Ars, il deputato Giuseppe Castiglione scarcerato si riprende il seggioA processo con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso, l'ex presidente del Consiglio comunale di Catania, venuta meno la misura cautelare, torna a Palazzo dei Normanni ... lasicilia.it ' Il deputato regionale sospeso Giuseppe Castiglione si prepara a tornare all'Ars. Il politico, eletto alle scorse regionali nelle liste del Mpa, dopo l'arresto del febbraio 2025 con l'accusa di vot - facebook.com facebook Voto di scambio, torna libero il deputato regionale Giuseppe Castiglione x.com