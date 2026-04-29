A Giugliano, tre persone sono state riprese dalle telecamere di sicurezza mentre tentavano di forzare l’ingresso del negozio di abbigliamento “I’m Brian” in via Roma. Il tentativo di effrazione è avvenuto nel corso della notte e non ci sono stati ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sui responsabili. La polizia sta analizzando le immagini per identificare i soggetti coinvolti.

In tre immortalati dalle telecamere che provano a forzare l'ingresso del negozio "I'm Brian" di via Roma a Giugliano. Sono le 23 quando la banda - composta da due uomini e una donna - entra in azione avvicinandosi all'attività commerciale. I malviventi si avvicinano alla serratura e con l'ausilio di una chiave provano a forzare la porta di accesso. La chiave però sarebbe rimasta spezzata all'interno e i tre balordi hanno abbandonato i loro propositi andando via. Non è chiaro se, una volta all'interno, puntassero alla cassa o alla merce. A riprendere la scena le immagini di videosorveglianza dell'attività. Sorprende l'ora in cui è avvenuto il raid, alle 23 circa, quando ci sono ancora pedoni che transitano in centro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, raid a noto negozio di abbigliamento in via Roma: in tre provano a forzare ingresso

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